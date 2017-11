Lauterbach Die "Bergpost" geht erneut ab – auf dem Fohrenbühl

Qualitäts-Wanderwege und Nordic Walking-Touren werden ebenso detailliert beschrieben, wie auch Langlauf-Loipen und Mountainbiking. Die Attribute Heimatgefühl und Regionalität, Gastlichkeit und Wohlfühlambiente sind omnipräsent – jede Gaststätte auf individuelle Weise.

Das von den vier Gastwirten des Landhaus Lauble, Landgasthof Schwanen, Gasthof Adler und Gedächtnishauses gemeinsam initiierte "Schlemmen und Spazieren" mit wechselnden Spezialitätentage entwickelte sich zu einem "wahren Renner".

Ein Blick in die Historie offenbart höchst Interessantes, so zum Beispiel "Von der Lauterbacher Turmhütte zum Gedächtnishaus", oder in Auszügen aus dem Buch "26 historische Gasthäuser in Baden".