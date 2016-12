Lauterbach Deutschlandweit in aller Munde

Lauterbach. So habe man seit 2014 Asylbewerber aus Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan, Mazedonien, Kosovo, Serbien und Albanien beherbergen dürfen. Aktuell seien es 120 Personen, von denen einige schon den Status eines anerkannten Flüchtlings hätten. Zur Unterstützung der Personen sei sehr schnell ein "Netzwerk Willkommen" in Lauterbach und Schramberg gegründet worden. Gemeinde und das "Netzwerk Willkommen" feierten gemeinsam mit den Flüchtlingen ein Frühlingsfest.

Der Platz über dem neu angelegten unterirdischen Regenrückhaltebecken, die so genannte "Mondlandschaft", sei mit 15 Exponaten verschönert worden. Diese "sensationelle Ortsmitte" erweise sich als toller Anziehungspunkt.

Mit der Fischtreppe am Lauterbach sei die Gemeinde auch ein zweites Mal in aller Munde gewesen und dies, durch den Steuerzahlerbund ausgelöst, sogar deutschlandweit in Funk und Fernsehen. Für die entstandenen Mehrkosten dürfe sich die Verwaltung Ökopunkte, die bei anderen Baumaßnahmen benötigt werden, gut schreiben lassen. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung hätten sich vom Leitgedanke steuern lassen, Kurs zu halten und mit Mut und Zuversicht Verantwortung zu übernehmen, das Gemeinwesen weiter voranzubringen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.