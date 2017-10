Lauterbach Chöre reisen durch die Popgeschichte

Lauterbach. Der 13 Mitglieder zählende Lauterbacher Pop-Chor scheute hierbei das personelle Übergewicht des 45 Mitglieder zählenden Winzelner Pop-Chor keineswegs. "Wir sind nicht viele, aber die Qualität stimmt", stellte der Vorsitzende Manfred Seckinger unverblümt fest.

Chorleiterin Dorothea Eberhardt hatte ganze Arbeit geleistet. Ingo Maurer moderierte das Konzert. Bereits beim Auftakt und "Lass die Sonne in dein Herz" weiteten sich die Herzen der Konzertbesucher. Auf das gesanglich sauber interpretierte "Que será, será" hätte der Chor "Aber dich gibt‘s nur einmal für mich" nicht besser vortragen können. Bei "Weit, weit weg" wurde es spätestens beim Text "So weit, weit weg von mir" mucksmäuschenstill im Saal. Nach dem anspruchsvollen "Wunder gescheh’n" und dem Text "Es gibt so vieles was wir nicht versteh’n" brandete lang anhaltender Applaus auf.

Dem Pop-Chor Winzeln blieb es vorbehalten, den Mittelteil des Konzertabends zu gestalten. Der Chor, mit einer Altersstruktur von etwas über zehn bis 72 Jahren, hat sich "Licht in die Tiefe des menschlichen Herzens senden" auf die Fahne geschrieben. Chorleiterin Sarah Limberger hat in wenigen Jahren einen wuchtigen Klangkörper geformt, der auch bei feinen Nuancen mit kristallklaren Tonfarben begeistert. Das breit gefächerte Repertoire wurde von Ulrich Effenberger moderiert: "Wie sind gerne nach Lauterbach gekommen."