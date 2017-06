Lauterbach Chancen im ländlichen Raum

"Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kindern auch in unseren ländlichen Räumen gute Startchancen für ihren Lebens- und Berufsweg bieten, die nicht hinter denen in den Metropolregionen zurückfallen", werden die Abgeordneten in einer Ankündigung zitiert.

Gemäß des christdemokratischen Mottos "Kurze Beine, kurze Wege" wollen sich beide für möglichst wohnortnahe Grundschulen von hoher Qualität einsetzen, denn "eine wohnortnahe Grundschule entspricht dem Bedürfnis junger Familien und ist zugleich ein wesentlicher Standortvorteil für die Kommune". Darum habe Stefan Teufel eine parlamentarische Anfrage an die Landesregierung gerichtet, in der er unter anderem die Frage nach der Unterrichtsversorgung in den Schulen seines Wahlkreises stelle. "Denn", so zitiert der CDU-Politiker einen Satz aus dem Koalitionsvertrag, "gute Bildung ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können". Nicht ohne Grund finde die Veranstaltung in Lauterbach und damit in einem ländlich geprägten Ort mit nicht geringen Herausforderungen statt

Die Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung des CDU-Kreisvorstandes, Monika Schneider, die die Veranstaltung mit Volker Schebesta und Stefan Teufel initiiert hat, lädt zum Dialog mit den beiden Landespolitikern ein. Selbstverständlich könnten neben dem Thema Grundschule alle anderen interessierenden bildungspolitischen Bereiche angesprochen werden können.