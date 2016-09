Lauterbach Breitband im Sulzbachtal macht Fortschritte

Die Arbeiten wurden im Bereich des Gasthauses "Neue Brücke" begonnen und erstrecken sich talabwärts zum Talweg und von dort bis zur Abzweigung Benatweg. In einem Teilbereich ist ein Tiefbau mit einem entsprechenden Kabelgraben direkt neben der Straße erforderlich. In einem weiteren Teilbereich wird das Glasfaserkabel als Provisorium als Freileitung über Masten geführt.

Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Straßenabschnitt der Kreisstraße K 5528 bis zum Gebäude Sulzbacher Straße 1 in absehbarer Zeit saniert werden soll und das Glasfaserkabel hierbei hinderlich wäre. Beim Ausbau dieser Kreisstraße wird dann das Glasfaserkabel ebenfalls in die Straße beziehungsweise den angrenzenden Gehweg verlegt. Nach Verlegung der entsprechenden Leerrohre werden die Glasfaserkabel eingeblasen und mit zwei neuen Verteilerschränken im unteren Bereich des Talweges und im Bereich des Gasthauses "Neue Brücke" angeschlossen. Dadurch ergeben sich für den Bereich Sulzbachtal erhebliche Verbesserungen bei der Breitbandversorgung. Die Telekom rechnet mit einer Bauzeit von vier bis sechs Wochen. Während den Arbeiten müssen Verkehrsbehinderungen in Kauf genommen werden. Der Verkehrsfluss wird über eine Ampelanlage gesteuert.