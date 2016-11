Lauterbach Böhmische Blasmusik geboten

Gronert und "Egerländer Gold" stehen bereits seit 19 Jahren auf der Bühne. 1997 realisierte der junge Musiker, Komponist und Dirigent Mathias Gronert seinen Traum von einem eigenen Blasorchester, um seine Vorstellungen von böhmischer Blasmusik auf hohem Niveau umsetzen zu können. Als er im Frühjahr 1997 junge und begeisterte Musiker aus Kapellen der Umgebung seines Heimatortes um sich scharte, ahnte noch niemand, dass hier eine Erfolgsgeschichte Ihren Anfang nehmen sollte.

Die Musiker erspielten sich bei ihren Konzerten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Tschechien und den USA im Laufe der Zeit mit ihrer frischen und sympathischen Art, Blasmusik zu präsentieren, immer mehr Freunde und Fans. Vor allem seine Erfolgskompositionen "Polka mit Herz" und "Aus ganzem Herzen Blasmusik" befinden sich in den Notenmappen von weit über 5000 Musikvereinen und Kapellen in ganz Europa.

Die Bewirtung übernimmt die "Eintracht". Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zu 8 Euro in der Frische-Ecke Lauterbach, bei Mister Music in Sulgen, oder für zehn Euro an der Abendkasse.