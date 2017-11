Lauterbach "Blutspender sind Lebensretter"

Es wurden in diesem Zeitraum 25 Erstspender registriert. Swoboda appellierte, Erstspender zu werben. Jeder könne die knappe Stunde Zeit aufbringen, wenn er sich Mühe gibt. "Man muss nur ernsthaft wollen", so Swoboda. Jeder Mensch könne in eine Notlage geraten und auf Hilfe angewiesen sein. "Blutspender praktizieren wahre Nächstenliebe", sagte Swoboda.