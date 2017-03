Lauterbach. Der Schwarzwaldverein Lauterbach trifft sich am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr am ehemaligen Hallenbad. Gefahren wird in Pkw-Fahrgemeinschaften nach Schiltach zum Parkplatz Lehwiese beim Modehaus Trautwein. Über den Marktplatz führt die Wanderung auf den Schlossberg mit prächtigem Ausblick aufs Städtle und das obere Kinzigtal. Weiter geht es vorbei am "Schwenkenhof" und auf altem Pilgerpfad hoch zur Breitreute. Bei einer Vesperpause gibt es hier bei schönem Wetter eine Fernsicht zur Schwäbischen Alb und den Schweizer Alpen. Anschließend führt der Weg leicht bergab, entlang der alten Landesgrenze zum Zollhaus mit weit schweifendem Blick übers Kinzigtal. Weiter geht es bequem auf dem Ostweg zum Brandsteig. Nach einem längeren Abstieg über Muggenreute und Kaibach erreichen die Wanderer die restaurierte Burgruine Schenkenburg. Danach geht es bequem entlang der Kinzig zurück zum Ausgangspunkt. Die gesamte Wanderstrecke beträgt 16 Kilometer, mit einem Höhenunterschied über 500 Meter. Gutes Schuhwerk und Rucksackvesper ist empfehlenswert. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Gäste sind willkommen. Die Wanderung führt Kurt Gießer, Telefon 07422/48 26.