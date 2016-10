Lauterbach Blick auf Vogesen bleibt verwehrt

Bei der Abfahrt um 10 Uhr hatte sich eine stattliche Anzahl Wanderfreunde eingefunden, um in Fahrgemeinschaften über Hornberg, Hausach nach Ortenberg zu gelangen.

Am Parkplatz beim Schloss begrüßte Martin Fehrenbacher die Gruppe und führte sie bei idealem sonnigen Wanderwetter ohne größere Steigungen auf dem Ortenauer Weinpfad nach Fessenbach, vorbei am Felix-Burda- Park, zum Schuckshof, weiter Richtung Zell-Weierbach wo auf einem großen Rastplatz eine Vesperpause eingelegt wurde. Bis dahin hatte man schöne Ausblicke über Offenburg mit seinen Ortsteilen, in die Rheinebene und auf die Durbacher Weinberge, allerdings nicht bis in die Vogesen.

Zur Mittagszeit hatte sich die Sonne verabschiedet und es wurde merklich kühler. So kam es den Wanderern richtig gelegen, dass die Wanderhütte der Ortsgruppe Zell-Weierbach geöffnet hatte und sie sich bei Kaffee, Kuchen und neuem Süßen aufwärmen konnten. Der weitere Weg führte die Wanderschar bergauf, vorbei am Böcklinsstein, auf das Hohe Horn. Auf dem Turm genoss man eine Rundumsicht.