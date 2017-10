Lauterbach Blech und Holz zum Abschied

Hornberg/Lauterbach. Am Sonntag, 15. Oktober, um 8.30 Uhr wird der Gottesdienst in der katholischen Kirche "St. Johannes der Täufer" in besonderer Weise musikalisch umrahmt. "Swabian Brass" und "Mocatheca", zwei Bläser-Ensembles, stehen -jedes auf seine Art- für besonderen Klang und virtuoses Können. So gesehen wird dem letzten Gottesdienst des scheidenden Pfarrers Gerhard Koppelstätter in Hornberg damit ein würdiger Rahmen verliehen.