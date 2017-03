Lauterbach "Blasmusik stilistisch und harmonisch präsentieren"

Die große Herausforderung beim musikalischen Programm des "Winterzauber" habe bewiesen, dass er auch gerne mal "singen lassen" möchte. Besetzungsmäßig sei man gut aufgestellt, so Gronert, und die Arbeit des von ihm initiierten Konzertmeisters müsse mit Leben erfüllt werden. Die neue Musik-Kommission biete für jeden Musiker eine ideale Plattform. Er wolle einen musikalischen Querschnitt für jeden Geschmack anstreben, eigene Bearbeitungen präsentieren und Konzerte auf hohem Niveau spielen. Gronert wörtlich: "Blasmusik stilistisch und harmonisch präsentieren". Er kündigte zudem an, zu internen Anlässen spezielle Ensemble-Musik zu installieren. Die beiden Schriftführerinnen Alisa King und Julia Moosmann riefen das ereignisreiche Jahr via Video nochmals in Erinnerung.

19 Musiker in Ausbildung

Der Vorsitzende der Jugendkapelle Timo Broghammer nannte 19 Musiker in Ausbildung. Die Zusammenarbeit mit dem Musikverein "Eintracht" Lauterbach funktioniere gut, was sich auch in gemeinsamen Auftritten abgezeichnet habe. Broghammer bat nach vier Jahren um Ablösung und wurde von Lena Fischer beerbt. Wie Kassiererin Bettina Armbruster berichtete, wurde zwar ein kleines Minus erwirtschaftet, doch Kassenrevisor Roland Broghammer sprach von einer "wunderbaren Kassenführung". Listenführerin Aline Stark analysierte einen 74%igen Probenbesuch. Christiane Schillinger fehlte als einzige kein einziges Mal, gefolgt von Klaus Brucker, Michael Armbruster, Walter Moosmann, Julia Moosmann und Martina Kunz, die lediglich zweimal fehlten.

Mit Franziska Haas (Saxofon) rückte eine Nachwuchsmusikerin in das 64 Mitglieder zählende Hauptorchester auf. Vorsitzender Klaus Brucker hängt nach 19 Jahren eine weitere zweijährige Amtsperiode an, wie auch die aktiven Ausschussmitglieder Michael Armbruster, Roland King und Lena Fischer, der Kassenprüfer Roland Broghammer, die Kassenprüferin Jessica Moosmann, die Notenwartinnen Christiane Schillinger und Linda Broghammer sowie die Inventarverwalter Florian Fehrenbacher und Tobias Brucker. Sarah Link ist neue Pressewartin, Nicolai King neues passives Ausschussmitglied und Julia Moosmann neue Listenführerin.

Bei seiner Vorschau nannte Brucker unter anderem das Jahreskonzert am Samstag, 8. April, im Gemeindehaus, das traditionelle Konzert an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 25. Mai, bei der "Wilhelmshöhe", das zweitägige Sommerfest am 1. und 2. Juli auf dem Boschel und den "Winterzauber" am Samstag, den 23. Dezember. Einen absoluten Jahreshöhepunkt verspricht der Auftritt auf der "Oide Wiesn" beim Münchner Oktoberfest am Mittwoch, 20. September, zu werden.