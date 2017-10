Lauterbach Bildwelten treten in einen Dialog

Weder Ingrid Wild noch Tobias Kammerer wollen dem Betrachter vorgeben, was er in den Bildern zu sehen habe. "Die Bilder und Objekte von Tobias Kammerer sind für mich materialisiertes Licht", sagt Ingrid Wild über die Arbeiten ihres Künstlerkollegen. "Wie ein Guckfenster in einen Paradiesgarten, der aber nichts vorschreiben will, sondern den eigenen Phantasien Raum lässt", beschreibt Kammerer Wilds Bilder. Beide Äußerungen seien, so Schnekenburger – "zutiefst subjektiv". Und man sei beinahe versucht, sie sich zu eigen zu machen und damit "praktischerweise eine Vorgabe für das eigene Sehen zu liefern". Dabei sei dies lediglich eine Möglichkeit sie so betrachten zu können. Schnekenburger machte deutlich, dass unser Sehen, Denken und die damit verbundene Interpretation immer auch von unserem momentanen Umfeld und den aktuellen Ereignissen abhänge. Deswegen könne der Spaziergang durch die Bildwelten der beiden Protagonisten immer unterschiedlich ausfallen.

Schnekenburger forderte die Gäste auf, sich die Objekte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen, die verschiedenen Seiten und das Zusammenspiel der Arbeiten zu entdecken. Diese Möglichkeit nutzten sie ausgiebig. Die Vernissage wurde von dem Kontrabassisten, Komponisten und Performance-Künstler Philippe Wozniak aus Berlin musikalisch umrahmt.

Die Ausstellung kann bis 4. Februar besichtigt werden. Die Galerie ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.