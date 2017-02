Lauterbach (hh). Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereisn Lauterbach lädt ihre Mitglieder und Freunde für Samstag, 11. Februar, zur Winterwanderung des Bezirks ein. Abfahrt ist in Lauterbach am Friedhof um 12 Uhr mit Personenwagen nach Riedböhringen bei Blumberg. Abmarsch ist um 13.15 Uhr bei der Mehrzweckhalle. Von dort bietet die Ortsgruppe Blumberg eine Wanderung im Gebiet Jeisstanne – Billibuck an. Die sechs Kilometer lange Strecke weist keine größeren Höhenunterschiede auf, die Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden. Abschließend treffen sich die Wanderer zum gemütlichen Beisammensein im Restaurant Belo More. Nähere Informationen bei Hans Huber, Telefon 07422/2 21 33.