Lauterbach Besuch bei den Bienen

Lauterbach. Vom Waldparkplatz Fohrenbühl wanderten die Kinder durch den Schatten spendenden Wald Richtung Mooswald und erreichten die Imkerei nach einer halben Stunde.

Die fleißigen Bienen produzieren zur Zeit recht viel vom beliebten Honig, so dass die Gruppe den Ablauf der Produktion miterleben konnte. Imker Karl-Heinz Lauble erklärte, wie mit Königinnen, die die Kinder bei einem Volk recht schnell erkennen konnten, Jungvölker gezüchtet werden, die jedoch im ersten Jahr noch keinen Honig produzieren. Ein Bienenvolk braucht zum Überleben auch den eigenen Honig, so um die 40 Pfund.

Durch die Standortwahl der Bienenstöcke werden die verschiedensten Honigsorten, wie Raps-, Tannen- und Waldhonig und viele mehr gewonnen. Vor dem Schleudern muss die oberste Schicht vor den Waben entfernt werden, was die Gruppe ausprobieren durfte, was ganz schön in die Arme ging. Aus den bereitgestellten Honigsorten, auf frisches Brot gestrichen, konnten sie ihren Lieblingshonig herausfinden. Zwischendurch tobten sich die Kinder auf der frisch gemähten Wiese etwas aus und fanden allerlei Getier wie Grashüpfer und kleine Grasfrösche.