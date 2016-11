"Würdevoll begleiten" möchte das Bestattungshaus Heizmann, Oberwolfach, ab Dezember auch in der Lauterbacher Hauptstraße 7. Dies in enger Zusammenarbeit mit den Firmen Seemann Natursteine GmbH, Wolfach, und Florales Regine Harter, Oberwolfach. Bürgermeister Norbert Swoboda zeigt sich sehr erfreut darüber, dass leer stehende Räume in der Ortsmitte wieder zweckmäßig genutzt werden. Auf unserem Foto sind von links Ralf und Brunhilde Heizmann, Seemann-Geschäftsführer Rainer Schillinger, Regine Harter und Norbert Swoboda zusehen. Foto: Borho