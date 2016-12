Lauterbach Beredtes Zeugnis von Sitt‘ und Tracht

Lauterbach. Der Winterheimatabend des Trachtenvereins Lauterbach im Gemeindehaus legte ein beredtes Zeugnis ab.

Bereits der farbenprächtige Einzug mit über zehn verschiedenen Trachten begeisterte die zahlreichen Freunde der Brauchtumspflege im Saal nachhaltig. Vorneweg marschierte "Luft und Blech". Sieben Vollblutmusiker aus dem Raum Villingen und St. Georgen haben sich zusammengeschlossen, um an ihrem musikalischen Lebensabend nochmals kräftig "Luft in das Blech" zu blasen. Die urige Truppe spielte sich auch als Quintett sofort in die Herzen des Publikums. Im Schlepptau folgten der heimische Trachtenverein mit seiner Jugendtanzgruppe und die Trachtengruppe des Historischen Vereins Hornberg.

Seit Jahren kooperieren beide Gruppierungen höchst ersprießlich. Der Bund "Heimat und Volksleben" lud die Hornberger Trachtengruppe sogar zum Neujahrsempfang von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am 9. Januar in das Regierungspräsidium Freiburg ein.