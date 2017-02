Lauterbach Badische Invasion und Moosenmättle-Mauer

Lauterbach-Sulzbach. Das Konterfei des US-Präsidenten wurde beim Bürgerball beim Aufmarsch auf die Bühne mit einem kollektiven Fahnenmeer euphorisch empfangen. Der JGV (Jungessellenverein) präsentierte dem bunt kostümierten Publikum bereits ein schlüssiges Wahlkampfkonzept unter dem närrischen Motto: "Make Sulzbach great again". So soll der "Boschel" zum Flughafen ausgebaut und der BER in Berlin abgerissen werden. Außerdem soll die Fischtreppe in Lauterbach vergrößert werden, damit die Gaststätten auf dem Fohrenbühl ein Wa(h)lmenü anbieten können. Der Hoffnungsträger des Lauterbacher Ortsteils stellte sein Kabinett (Müller-Thurgau) mit Integrationsminister Schwarz-Riesling und Außenminister General Williams Christ vor, das die badische Invasion stoppen und auf dem Moosenmättle eine Mauer bauen soll.

Der Bürgerball der Narrengesellschaft Hooriger Hund begeisterte die Besucher im rappelvollen Festzelt nicht nur mit diesem Programmpunkt. Auch der SMC (Sulzbacher Mädchenclub) wartete mit einem ideenreichen Beitrag auf. Die Mädels nahmen die Misere der Sulzbacher Milchbauern auf die Narrenschippe. In Anlehnung an das Lied der Toten Hosen (zehn kleine Jägermeister) schrumpften nicht nur wegen dem niedrigen Milchpreis die einst über einem Dutzend Landwirte auf ein Quartett.

Ein sprichwörtliches Schlüsselerlebnis zwischen Heimatort und Münchner Oktoberfest schilderte Mathias in allen Einzelheiten. Er war am Ende einer langen Odyssee um die Erfahrung reicher: "Wer ein Auto ohne Zweitschlüssel kauft, der vier Tage lang zu Fuß läuft".