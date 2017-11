Lauterbach Autofahrer braucht ganze Fahrbahn

Lauterbach. Ein 74-jähriger Mann wird nach Einschätzung der Polizei wohl voraussichtlich einige Zeit ohne seinen Führerschein auskommen müssen. Eine Zeugin meldete per Polizei-Notruf am Donnerstag, um kurz vor 19 Uhr, dass der Fahrer eines weißen Kastenwagens vom Fohrenbühl in Richtung Lauterbach unterwegs sei und durch eine sehr unsichere Fahrweise auffalle.

Eine Streife des Polizeireviers Schramberg stellte denweißen Kleintransporter dann in der Albert-Gold-Straße fest. Ohne auf den Streifenwagen und die Anhaltesignale der Polizeibeamten zu achten, fuhr der Fahrer in Richtung der Ortsmitte in die Straße Brestenberg ein und bog dann nach rechts in die Hauptstraße ab. Auch das Blaulicht, die Hupe und mehrere Lautsprecheransagen ließen den Mann gänzlich unbeeindruckt. Er setzte seine Fahrt, bei welcher er mitunter die gesamte Fahrbahnbreit benutzte und einen Bordstein in der Straße im Hölzle touchierte, einfach fort. Erst in der Albert-Gold-Straße konnte das Fahrzeug dann angehalten und der Fahrer von den Beamten kontrolliert werden.

Ein durchgeführterAtemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.