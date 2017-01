Lauterbach. Am Fasnetsamstag, 25. Februar, findet mit dem "Aufsagen" in den örtlichen Lokalen ein weiterer Höhepunkt der Fasnet statt. Es werden sich, so hofft die Narrenzunft, wieder einige Gruppen zusammenfinden, die mit ihren Beiträgen für Stimmung in den örtlichen Lokalen sorgen. Um die Gruppen zu koordinieren, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldungen nimmt Ingo Maurer, Telefon 0171/9 58 92 14 oder E-Mail mauring79@aol.com, entgegen. Die Schnurrantengruppen besuchen die Gasthäuser Brauerei, Adler, Tannenhof, La Fontana und die "Sonne".