Lauterbach Auf 140 mühevolle Arbeitsstunden folgt schließlich ein Zertifikat

Mit einem selbst geschriebenen Gedicht wurde Kassier Christian Müller von den Kassenprüfern Arnolf Brucker und Sabine Binder eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Denn "so bekennt das Protokoll, Christian, du machst das ganz toll."

An die gemeinsame Frühjahrswanderung mit den Ortsgruppen Schramberg und Tennenbronn erinnerte Wanderwartin Ingrid Müller. Trotz regnerischem Wetter und Buswechsel sei diese ein Highlight im Wanderplan gewesen. Mit der ersten Tageswanderung startete die neue Saison bereits diesen Samstag, 19. März, in Schiltach. Treffpunkt ist um 10 Uhr am ehemaligen Hallenbad mit Privatfahrzeugen. Für Pfingsten sind drei Wandertage im Renchtal rund um und mit Übernachtung in Kappelrodeck geplant sowie gemeinsamer Einkehr am Pfingstsonntag in den Wiegerthof. Die Anfahrt erfolgt mit dem Privatwagen. Der Preis mit Frühstück beträgt 41 Euro pro Person, Anmeldungen sind bis 12. April möglich. In die Vogesen geht es am 25. Juni mit Wanderführer Werner Körber. Treffpunkt ist um 6 Uhr morgens am Rathaus. Am 23. September geht es nach Kehl zur Besichtigung der Essigmeisterei mit anschließender Einkehr in den Wiegerthof. Die erste Tageswanderung findet bereits diesen Die Wanderung vom 10. September wird um eine Woche auf den 3. September vorverlegt.

Verantwortlicher der Abteilung Senioren Kurt Gießer konnte erfreuliche Zahlen nennen: insgesamt 280 Teilnehmer seien bei den zwölf angebotenen Touren dabei gewesen und hätten miteinander 102 Kilometer Wanderweg zurückgelegt.