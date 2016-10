Bei nicht geradem schönen Wetter trafen sich zwölf Wanderer des Schwarzwaldvereins Hardt. In Fahrgemeinschaften ging es zunächst nach Zell-Weierbach. Die Wanderung startete bei dichtem Nebel. Weiter ging es zum Schloss Ortenberg. Dort angekommen fing es pünktlich zur Mittagsrast an zu regnen. Die Wanderer nahmen es gelassen und wanderten weiter bis Ohlsbach. Dort am Minigolfplatz, wo auch ein Fest statt fand, trennte sich die Gruppe. Die kleine Gruppe blieb zurück, die anderen gingen weiter nach Gengenbach, dem Endpunkt der Wanderung. Die Fahrzeuge wurden geholt und die restliche Wandergruppe abgeholt. Zur wohlverdienten Schlusseinkehr fuhr man dann nach Fischerbach in den Ochsen. Franz Haas dankte den Wanderführern Reinhold und Erika Broghammer für die Planung und Durchführung der schönen Wanderung. Foto: Müller