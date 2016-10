Lauterbach Anspruchsvolle Disziplinen

Lauterbach. Morgens startete man mit den Kindern aus den verschiedenen Turngruppen sowie aus den Handballabteilungen. 29 Kinder traten in fünf anspruchsvollen Disziplinen, wie Weitwurf, Schiebe-Parcours, Einbeinhüpfen, Klimmzügen, gegeneinander an. Je nach Punktzahl konnte eine Bronze-, eine Silber-, oder Goldmedaille erkämpft werden. Die Kinder hatten sehr viel Freude am Wettkampf und trugen ihre Medaillen sowie die Urkunden voller Stolz nach Hause, teilte der Verein mit.

Am Nachmittag turnten die Kinder der Leistungsriege ihre Übungen. Sie mussten am Balken, Sprung, Boden und am Reck beziehungsweise Stufenbarren ihr Können unter Beweis stellen. 24 Turnerinnen gingen, ebenfalls in verschiedene Jahrgänge aufgeteilt, in die Wettkämpfe.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt: P2: Caitlin Fichter, Salome Rajsp, Stella Moosmann. P4: Annika Waller, Jeanette Bühler, Stella Staiger. P5: Yvonne Bühler, Svenja Herzog, Julia Ginter. P7: Janika Flaig, Lena King, Leonie Öhler. Kür: Katja Dudin, Nadine Kunz, Kiara Grieshaber.