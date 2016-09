Lauterbach (gbo). Nach den Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr ist die Kinderkrippe in Lauterbach voll belegt. Durch die Umwandlung einer Kleingruppe zur Ganztagesgruppe wurden im "Geschwister-Heine-Kindergarten" zwölf zusätzliche Plätze geschaffen, teilte Kämmerer Alfred Sum in der Gemeinderatssitzung mit. Demnach wären zum Schulbeginn insgesamt 47 Plätze frei. Es sei jedoch zu beachten, dass im Verlauf des Jahrs einige Kinder dazu kommen, die die Altersgrenze erreichen, so Sum. Auch die Zahl der Kinder von Asylbewerbern bleibe ungewiss. Die Verwaltung schlug deshalb vor, den Bestand unverändert zu lassen, die Situation aber entsprechend zu beobachten. Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig entsprochen.