Lauterbach. Zusammen mit den Frauen will die Lauterbacher Alterswehr wieder mit allerlei Spielen einen vergnüglichen Nachmittag verbringen. Die Alterswehr lädt hierzu auch die Frauen verstorbener Kameraden ein. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Der Spielenachmittag findet am Donnerstag, 17. November, ab 15.30 Uhr im Lehrsaal des Gerätehauses statt. Die Verantwortlichen hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung. Es wird bereits auf folgende Termine hingewiesen: Familienabend am Samstag, 3. Dezember, nächster Stammtisch, am Donnerstag, 8. Dezember und Kegeln am Mittwoch, 18. Januar 2017.