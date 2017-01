Lauterbach. Die Narrenzunft Lauterbach lädt am Freitag, 6. Januar 2017, ihre Mitglieder und Gäste zum Abstauben mit Kleidleschlag ein. Der traditionelle Fasnetauftakt findet im Hotel Tannenhof“ statt. Die "feierlichen Zeremonien" beginnen um 19 Uhr. Höhepunkt an diesem Abend wird das Abstauben der Lauterbacher Kleidle "Stumphos", "Beerlema", "Hochsteighex" und des "Büttels" durch den Narrenrat sein. Außerdem gibt es für alle neuen "Kleidle" den traditionellen Kleidleschlag, bevor die neuen Mitglieder der Narrengilde zum ersten Mal an einem Brezelsegen zu den Klängen des Narrenmarsches teilnehmen. Eingeladen sind alle Kleidlesträger und die Mitglieder, aber auch an alle Freunde der Fasnet, den Fasnetauftakt im "Tannenhof" zu erleben. Ebenfalls am 6. Januar, bereits ab 14 Uhr, findet das "Hausabstauben" statt. Der Narrenrat besucht dabei angemeldete (!) Kleidlesträger zu Hause, um die Narrenkleider abzustauben.