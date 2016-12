Lauterbach Abschied vom Herbst

Lauterbach (bk). In der Seniorenresidenz Lauterbach nahm man fröhlich musikalisch Abschied vom Herbst. Das Harmonika-Trio Schwab/King erfreute bei Kaffee und Kuchen mit entsprechenden Weisen. Mit dem "Schneewalzer" ließen sich die Senioren dann winterlich einstimmen. Aber leider wollte der Schnee auch bei noch so kräftigem Singen nicht vom Himmel herunter rieseln – dafür wurde es jedoch in den Herzen warm. Erinnerungen an Kindheit und Jugendzeit wurden wach. Beim Lied "Mamatschi schenk mir ein Pferdchen", kamen die bescheidenen Weihnachtswünsche der Kriegszeit in den Sinn. Das vorgetragene Gedicht vom Weihnachtswunschzettel berührte die Herzen. Bei den vorweihnachtlichen Liedern wie "Macht hoch die Tür", "Es wird scho glei dumpa", bis hin zu "Sterne der Heiligen Nacht" wurde kräftig mitgesungen.