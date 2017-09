Landkreis Tübingen Lebensmittelerpresser: Beweislast erdrückend

Begonnen hatte die Erpressung vor 14 Tagen mit einer E-Mail an mehrere Handelskonzerne und weitere Adressaten, darunter auch die Polizei.

Wie die Ermittlungsbehörden auf einer Pressekonferenz am Samstag bekannt gaben, sei man dem dringend Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, nachdem konkrete Hinweise auf die Person beim Callcenter des Polizeipräsidiums Konstanz eingegangen waren.

Insgesamt gingen bei der Polizei etwa 1500 Anrufe und zirka 400 E-Mails ein. In den meisten Fällen handelte es sich um besorgte Bürgerinnen und Bürger, die nachfragten, worauf sie beim Einkauf von Lebensmitteln achten sollen. Allerdings konnten auch rund 300 Hinweise mit unterschiedlicher Qualität entgegen genommen werden, die priorisiert an die Sonderkommission weitergeleitet wurden, so die Polizei.