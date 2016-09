Lahr Stadtmuseum kommt voran

Ende 2017 soll das Stadtmuseum eröffnet werden. "Um von Beginn an einen geregelten Betrieb zu ermöglichen, ist eine rechtzeitige Festlegung der Öffnungszeiten und auch der Eintrittspreise notwendig", erklärt die Stadtverwaltung. Um eine Entscheidung treffen zu können, hat die Verwaltung die Öffnungszeiten und Eintrittspreise von sechs regionalen Geschichtsmuseen herangezogen (siehe Info).

Das Museum in der Villa Jamm war nur an drei Nachmittagen in der Woche von 14 bis 17 Uhr geöffnet, im Sommer auch Sonntagvormittags von 10 bis 12 Uhr, so die Stadtverwaltung. Gerade an den Sonntagen im Sommer hat sich gezeigt, "dass eine Pause während der Öffnungszeiten als störend wahrgenommen wurde, da viele Besucher erst um 11 Uhr kamen, dann aber gern auch über Mittag im Museum geblieben wären". Das neue Stadtmuseum liegt mitten in der Stadt und werde mehr frequentiert sein als die Villa Jamm, ist sich die Verwaltung sicher. Daher sollte das Haus auch an mindestens fünf Tagen in der Woche geöffnet sein. Als reguläre Öffnungszeiten werden Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr vorgeschlagen. Für Schulklassen und Gruppen, die am Vormittag das Museum besuchen wollen, oder bei abendlichen Sonderveranstaltungen kann das Haus nach vorheriger Rücksprache selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten genutzt werden.

"Eintrittspreise in Museen erwirtschaften erfahrungsgemäß nur einen Bruchteil der Museumskosten", so die Verwaltung weiter. In der Villa Jamm war der Eintritt frei, allerdings musste in den Sommermonaten für den Stadtpark Eintritt entrichtet werden. Andererseits könne das Museum an so werbewirksamen Projekten wie dem Museumspass – verbunden mit gemeinsamen Ausstellungen der beteiligten Museen – nur dann teilnehmen, wenn auch Eintritt verlangt wird. Zum "Museums-Pass-Musées" (früher: Oberrheinischer Museumspass) haben sich inzwischen über 300 Museen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zusammengeschlossen, so die Verwaltung. Die Passinhaber erhalten in allen angeschlossenen Museen freien Eintritt, die Museen werben in einem gemeinsamen großen Auftritt für sich.