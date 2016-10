Lahr "Tolles Zeichen für Lahr"

Babur ist die Freude anzuhören: "Es ist schön zu sehen, wie unser Projekt so langsam Form annimmt." Noch diese Woche könnten die Arbeiten im Erdgeschoss mit dem Restaurant abgeschlossen werden, Mitte, Ende kommender Woche mit denen am ersten Stock begonnen werden. Dort sollen Büro, Waschräume, Gästezimmer und der eigentliche Gebetsraum Platz finden.

Dass die Gemeinde mittlerweile zuversichtlich in die Zukunft schaut, ist nicht selbstverständlich. Traten nach dem Spatenstich im April doch einige Probleme auf – teils umwelt-, teils menschenbedingt. "Wir wussten, dass wir in ein feuchtes Gebiet bauen, dass der Untergrund aber so nass ist, damit haben wir nicht gerechnet", gesteht Babur. Die Konsequenz: Das Gebäude musste anders als vorgesehen unterkellert werden, was Zusatzkosten von rund 200.000 Euro bedeutete. "Dafür können wir das Nebengebäude etwas verkleinern, weil uns das zusätzlich Geschoss mehr Platz bietet", erläutert Babur. Etwa für die Technik.

Schon vor dem offiziellen Spatenstich sei es zu "kleineren Sabotageakten" (Babur) gekommen, was der Gemeindevorsitzende aber nicht allzu hoch hängen will. Mehrfach seien Leitungen gekappt und Grenzsteine entfernt worden. Das habe zu Zusatzkosten und einem höheren Personalaufwand geführt – der Vorstand richtete eine Bauwache ein. Doch Babur hegt keinen Groll: "Wir haben da kein Theater gemacht. Es soll Ruhe einkehren." Ein Wunsch, der in Erfüllung zu gehen scheint. Die Bauarbeiten liefen mittlerweile störungsfrei.