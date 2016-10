Lahr Sexueller Missbrauch in fast 200 Fällen

Der aus Argentinien stammende Mann soll seine beiden Stieftöchter fortgesetzt zu sexuellen Handlungen verleitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in Buenos Aires zwischen Juli 2005 und Juli 2011 in mehr als 160 Fällen sexuelle Übergriffe zu Lasten der zu Beginn der Taten etwa zehn Jahre alten Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin und früheren Ehefrau begangen zu haben.

Nach dem Umzug der Familie von Buenos Aires nach Lahr im Jahr 2010 soll der Angeklagte weitere 34 solche Taten begangen und auch Geschlechtsverkehr mit dem noch immer minderjährigen Mädchen gehabt haben. Des Weiteren soll er zwei sexuelle Handlungen auch an seiner zweiten, zum Tatzeitpunkt zwölf Jahre alten Ziehtochter vorgenommen haben. Der Angeklagte bestritt am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs der Minderjährigen. Lediglich den wiederholten und angeblich einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der älteren Stieftochter, allerdings nach deren 16. Geburtstag, räumte er ein. Für die Befragung durch den Vorsitzenden Richter Walter sowie alle anderen Prozessbeteiligten stand dem spanisch sprechenden Angeklagten eine vereidigte Dolmetscherin zur Seite.

Die anschließende Befragung der inzwischen volljährigen Tochter fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch der Angeklagte musste den Gerichtssaal auf Antrag der Vertreterin der Nebenklage verlassen. Ihm wurde die Befragung per Videokamera in einen Nachbarraum übertragen. Zum Abschluss des ersten Verhandlungstags wurden in nichtöffentlicher Sitzung weitere Zeugen gehört.