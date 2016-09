Lahr Sechsspuriger Ausbau: Geht bei der A 5 noch was?

"Ich bin froh, dass wir eine Menge für die Region erreicht haben", sagte Weiß im Gespräch mit unserer Zeitung zum neuen Bundesverkehrswegeplan, der noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden soll. Im ursprünglichen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans firmierte der weitere Ausbau der Autobahn 5 nur unter der Kategorie "Weiterer Bedarf", inzwischen kann für den Abschnitt ab Offenburg immerhin geplant werden. "Das bedeutet, dass der Bahn- und der A 5-Ausbau parallel geplant werden können", sagte Weiß.

Bei den parlamentarischen Beratungen will der Abgeordnete erreichen, dass Abschnitt zwischen Freiburg-Mitte und Riegel doch noch in den "vordringlichen Bedarf" kommt. "Dann könnte man dort auch bauen", so seine Begründung. Notwendig sei das allemal: Dieses Teilstück sei der am stärksten belastete Abschnitt der Autobahn.

Positiv wertet Weiß, dass eine B 415-Umfahrung für Kuhbach und Reichenbach im Bundesverkehrswegeplan Priorität erhalten soll – auch wenn die Frage der Trasse völlig offen ist. Planer könnten Vorschläge erarbeiten, wie eine Trasse aussehen könnte. Jetzt gebe es die Chance, eine Lösung des Problems der Verkehrsbelastung in Kuhbach, Reichenbach und der Gerolds­ecker Vorstadt zu entwickeln. "Diese Chance sollten wir nutzen", betonte Weiß. Als großen Erfolg wertet der Abgeordnete auch, dass eine Umfahrung von Haslach in den vordringlichen Bedarf kommen soll. "Wir kommen bei der Verkehrsinfrastruktur in der Region deutlich voran", so der Kommentar von Weiß zum Bundesverkehrswegeplan. Dass ein Güterverkehrswegezentrum (GVZ) zwischen Flugplatzgelände und Autobahn nicht in den vordringlichen Bedarf gekommen ist, hält der Abgeordnete nicht für entscheidend – schließlich baue nicht der Bund ein GVZ. Gegebenenfalls gebe Zuschüsse aus dem Programm "Förderung des kombinierten Verkehrs", das Teil des Bundesverkehrswegeplans ist. Er habe erreicht, dass die "Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße" der Deutschen Bahn und Schenker – ebenfalls ein Bahn-Unternehmen – in die Planungen für ein GVZ involviert werden.