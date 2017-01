Lahr Mitarbeiter bei Brand schwer verletzt

Das Feuer war gegen 11.50 Uhr in der Fahrzeughalle des Autohandels in der Günther-Hartmann-Straße in Langenwinkel ausgebrochen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte der Mitarbeiter aus einem Auto Benzin abgelassen und dabei vermutlich eine Zigarette geraucht. "Dabei dürfte sich das Benzin entzündet und das Feuer verursacht haben", berichtet die Polizei.

Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen zunächst in die Klinik nach Offenburg gebracht und danach in die Tübinger Spezialklinik verlegt. Zwei weitere Beschäftigte des Autohandels wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in das Lahrer Krankenhaus eingeliefert. In der Fahrzeughalle hatte sich aufgrund des Autobrands dichter Qualm ausgebreitet.

Beschäftigte ziehen brennendes Auto aus der Fahrzeughalle