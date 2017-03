Lahr Große Klagewelle gegen VW

Dies lehnte der Händler jedoch ab, weshalb dann die Klage vor dem Landgericht Offenburg erhoben worden war. Rechtsanwalt Ralf Stoll sagt: "Der Kläger erhält ein neues Fahrzeug aus der aktuellen Serienproduktion, ohne dass er für die bisherige Nutzung seines manipulierten Fahrzeugs eine Entschädigung an den Händler bezahlen muss. Wir führen bundesweit hunderte solcher Gerichtsverfahren. Bei dem Urteil des Landgerichts Offenburg handelt es sich daher um einen weiteren Meilenstein in der Rechtsprechung zum VW-Abgasskandal. Die Gerichte urteilen zunehmend verbraucherfreundlich."

Die Lahrer Anwaltskanzlei Stoll & Sauer sieht sich mit großem Abstand als den bundesweiten Marktführer im VW-Abgasskandal: Mit mehr als 10 000 Geschädigten und mehr als 1700 laufenden Klageverfahren vertritt die spezialisierte Kanzlei die meisten Betroffenen. "Insgesamt haben wir 35 000 Beratungen durchgeführt, jeden Tag erreichen uns bis zu 200 Auskunftsersuchen, zumeist über das Internet", sagt Sauer.

Von Anfang an hätten die Anwälte aus Lahr in den Verfahren als einzige Kanzlei bundesweit darauf gesetzt, dass die Käufer nicht eine Nachbesserung durch ein Update der Abgas-Software hinnehmen müssten, sondern dass ihnen das Recht auf ei­nen fabrikneuen Wagen gleichen Typs zustehe und dass auch keine Nutzungsentschädigung für den Zeitraum zu leisten sei, in dem das mangel hafte Fahrzeug benutzt wurde.

Das zahle sich jetzt aus: Nach dem Landgericht in Regensburg hat nun auch das Landgericht in Offenburg einem Mandanten der Kanzlei in allen Punkt recht gegeben. Auch wenn gegen das Urteil wohl Berufung beim OLG Karlsruhe eingelegt werde, verspreche er sich eine erhebliche Signalwirkung dieser beiden Entscheidungen. "Die guten Ur­teile für die Verbraucher häufen sich jetzt", sagt er optimistisch.