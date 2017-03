Lahr Gemibau plant 50 Wohnungen

Aus Sicht von Fred Gresens, dem Vorstandsvorsitzenden der Gemibau, ist in Sachen Ölfabrik eigentlich alles klar: "Das ist endverhandelt", sagte er auf Anfrage unserer Zeitung über die Gespräche mit Hans-Heinrich Schmidt, dem das insgesamt 7000 Quadratmeter große Areal in der Geroldsecker Vorstadt gehört. Zusammen mit der Firma Hurrle will die Gemibau zum einen Wohnungen und zum anderen eine Kindertagesstätte mit Räumen für die Geroldseckerschule errichten. "Wir haben ein Angebot abgegeben", so Gresens.

Bei den Verhandlungen habe man sich so weit geeinigt, dass man sich beim Notar treffen könnte. Ein Dissens gebe es inzwischen, was die Höhe der Kosten für die derzeit laufenden Abrissarbeiten auf dem Areal anbelangt. Wenn sich die Parteien trotzdem einig werden, will die Investorengemeinschaft Gemibau/Hurrle 50 Wohnungen bauen. Die Miete soll laut Gresens im "ortsüblichen Bereich" liegen. Wie berichtet, will die Stadt Lahr die Kindertagesstätte und die Räume für die Grundschule mieten. In der Gerolds­ecker Vorstadt gibt es wegen der Wohnbebauung auf dem Kasernenareal eine große Nachfrage nach Kita-Plätzen.

Sehr viel weiter ist die Gemibau beim Grundstück zwischen Turm- und Brestenbergstraße. Die Altbauten zwischen dem "Löwen" und dem Finanzamt-Parkplatz sollen demnächst abgerissen werden. An deren Stelle sollen zwei viergeschossige Neubauten mit insgesamt acht Wohnungen entstehen, die ein gemeinsames Treppenhaus haben. In einem der beiden Häuser sollen Wohngruppen der Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe der Erzdiözese Freiburg (AGJ) einziehen. Ende 2018 sollen die Neubauten laut Gresens fertig sein. Weil unter der Erde wahrscheinlich Reste der Stadtmauer vermutet werden, begleitet die Stadtverwaltung die Abrissarbeiten als Untere Denkmalschutzbehörde.