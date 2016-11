Lahr Flüchtlinge lernen Verkehrsregeln

Lahr. Es ist Montagmorgen, 11 Uhr. Auf dem Verkehrsübungsplatz warten Polizeihauptmeister Berthold Pfeifer und Polizeiobermeisterin Ellen Haber vom Verkehrskommissariat auf eine Gruppe von Flüchtlingen, denen sie das richtige Verhalten im Straßenverkehr beibringen sollen. Die beiden sind zunächst überrascht: Die acht Bewohner des Wohnheims in der Geroldsecker Vorstadt kommen in Begleitung von Petra Wieber vom sozialen Dienst pünktlich auf den Platz marschiert. Das haben die Polizisten bei anderen Gruppen im Ortenaukreis noch nicht erlebt. Aber Pfeifer stutzt. "Wo sind die Fahrräder?" Die haben die fünf Erwachsenen, zwei Jugendlichen und ein Kind nicht mitgebracht. "Das haben wir nicht gewusst", sagt Wiedemer. Pfeifer hat ein kleines Problem: Er hat zwar genügend Fahrräder dabei, aber die sind alle für Viertklässler gedacht, die normalerweise hier ihre Fahrradprüfung ablegen.

Die Räder auf die Erwachsenen einzustellen, das geht halbwegs. Sie sind zwar immer noch ein bisschen klein, aber man kann darauf fahren. Aber für den vierjährigen Ahmed hat Pfeifer kein kleineres Rad. Und auf einem Viertklässlerrad? "Im Leben nicht", sagt der Polizist. Das Gesicht des Vierjährigen wird immer länger, die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Aber Pfeifer, der selbst Kinder hat, zeigt sein weiches Herz. Ein Rad hat er noch, das ist ein bisschen kleiner als die anderen und eigentlich immer noch zu groß für Ahmed. Aber der Junge darf trotzdem darauf fahren.

Doch bevor es losgeht mit dem korrekten Links- und Rechtsabbiegen, dem Einhalten von Stoppstellen, dem richtigen Einordnen im Straßenverkehr und dem Verhalten in einer Einbahnstraße, brauchen die Flüchtlinge noch eines: Fahrradhelme. Der Freundeskreis hat mit Spendengeldern neue Helme besorgt, die David Schaller jetzt aus seinem Auto holt: Schwarze für die Erwachsenen, bunte für Kinder. Ahmed greift sich sofort einen grünen Krokodilhelm und strahlt. Eine Frau ist in der Gruppe, sie trägt ein Kopftuch. Ihr den Helm anzupassen, ist nicht so ganz einfach. Aber nach einer Weile und ein paar Einstellungen am Helm geht’s.