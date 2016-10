Lahr Endspurt für die Bürgerinitiative

Bürgerentscheid bis Ende April?

Falls dies der Fall ist, hat der Gemeinderat zwei Möglichkeiten, erklärte Tobias Biendl, der Leiter des städtischen Rechts- und Ordnungsamts, auf Anfrage unserer Zeitung: Er kann entweder seine Entscheidung über die Bebauungsplanänderung ändern. Oder aber er setzt einen Termin für einen Bürgerentscheid an, bei dem dann die Lahrer über das Thema entscheiden. Ein Bürgerentscheid müsste bis Ende April über die Bühne gehen. Dies wäre nicht die erste Abstimmung dieser Art in Lahr: In den 90er-Jahren hatten die Lahrer darüber zu entscheiden, ob sich die Stadt an einer Flugplatz-Betreiberfirma beteiligen darf oder nicht.

Mit weiteren Ständen in der "Arena" hat die BI in den vergangenen 14 Tagen die Lahrer zur Thematik informiert, so die BI. Mitglieder waren an Schulen, Kitas und von Haus zu Haus unterwegs. "Zahlreiche Bürger sind noch nicht ausreichend zum Thema informiert. Viele können die großflächige Bebauung einfach nicht glauben, immer wieder müssen wir die Pläne des Investors erklären und darstellen", berichtet Renate Benz. Derweil konkretisieren sich die Vorschläge der BI zur alternativen Nutzung des Areals. "In den Gesprächen äußert die Mehrheit der Bürger den Wunsch, das Gelände weiter für soziale Zwecke zu nutzen. Im Einzelnen werden die Nutzung als Kita, Schule und zur Nachmittagsbetreuung, aber auch Tagespflege, Seniorenwohnheim oder Jugendherberge genannt", fasst Himmelsbach zusammen.

Eine Rückgabe der Listen ist auch am Mittwoch zu Beginn der Ortsbegehung "Risiken für Fußgänger und Radfahrer" mit dem Stadtplanungsamt möglich. Treffpunkt ist am Schlüssel um 16 Uhr. Die BI ruft Anwohner zur Teilnahme auf, um auf die Verkehrsproblematik hinzuweisen.