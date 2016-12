Lahr Das erste Wasser für den See

Der See ist eines der wichtigsten Projekte der Landesgartenschau. Ursprünglich war ein Baggersee geplant: Dabei gingen die Stadtverwaltung und der damalige Baubürgermeister Karl Langensteiner davon aus, dass durch den Verkauf von Kies der See praktisch zum Nulltarif zu haben sei. Aufgrund der Beschaffenheit des Bodenmaterials erwies sich das jedoch als Irrtum. Ein Baggersee mit 18 Metern Tiefe hätte mehr als fünf Millionen Euro gekostet, weil die Deckschichten über dem Kies im Untergrund schwer zu bearbeiten sind und zum Abbau ein Teleskopbagger notwendig gewesen wäre. Geplant ist jetzt ein Natursee, der rund 3,8 Millionen Euro kosten soll (Stand 2014).

Der vom Grundwasser getrennte See ist bis zu 2,80 Meter tief. Bei der Frage, ob in dem See auch gebadet werden kann, ist vor zweieinhalb Jahren die Bevölkerung befragt worden: Bei einer Umfrage, an der sich alle Lahrer ab 14 Jahren beteiligen konnten, haben sich 53,9 Prozent für eine Bademöglichkeit ausgesprochen, 43 waren für einen reinen Landschaftssee. Die Beteiligung lag bei 30,8 Prozent. Ein See ohne Bademöglichkeit hätte rund 2,7 Millionen Euro gekostet.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass es in der warmen Badezeit maximal 2000 Badegäste pro Tag gibt. Eine Wasserfläche von 6000 Quadratmetern kann zum Baden genutzt werden. Die Wasserqualität muss regelmäßig überprüft werden. Für die Besucher müssen Parkplätze und sanitäre Anlagen geschaffen werden. Die DLRG hat angeboten, an den Wochenenden im Sommer die Badeaufsicht zu übernehmen. Die neue Freizeitanlage muss regelmäßig gepflegt werden. Das kostet laut Schätzungen rund 57 000 Euro pro Jahr.