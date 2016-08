Lahr Bürgerbegehren ist das Ziel

Anwohner fordern neues Gutachten

Die Anwohner sagen, sie seien nicht prinzipiell gegen die Bebauung. Was sie stört, seien die fünfgeschossigen Mehrfamilienhäuser, die in dem derzeitigen Waldstück entstehen sollen. Die Anwohner zweifeln die Gutachten an, die, so vermuten sie, getreu dem Motto "Des Brot ich ess‘, des Lied ich sing‘" erstellt worden seien. Eine Idee aus der Versammlung war deshalb, die Gutachten nochmals als Studienarbeit für Studenten auszuschreiben. Die Anwohner befürchten aber auch heftige Verkehrsprobleme aufgrund der engen Straßen, die schon jetzt kaum für den Verkehr ausreichen würden. Und sie haben Angst um ihre Kinder, die auf ihrem Schulweg durch noch mehr Verkehr noch mehr Gefahren ausgesetzt werden.

Ein weiterer Grund gegen die Baupläne sind die Gefahren, die durch Starkregen lauern, machten Anwohner deutlich. Von Erdrutschen und Wasser in den Kellern wurde gesprochen. Dies sei nicht nur zu befürchten, sondern bereits Realität. Nicht zuletzt der zu erwartende Baulärm und die Belastungen durch Baufahrzeuge sowie die, wie die Gegner es empfinden, "Verschandelung des Stadtbilds" wurden als Argumente gegen die Bebauung genannt.

Vonseiten der Stadtverwaltung sei der Ton recht rau und ruppig, berichteten Ulf Schmidt und Frank Himmelsbach, die gemeinsam mit Renate Benz zu den Sprechern der Bürgerinitiative Altenberg gewählt wurden. "Wir haben offensichtlich in ein Wespennest gestochen. Dabei wollen wir doch gemeinsam etwas erreichen", sagte Himmelsbach.

Die Sprecher forderten die Anwohner und Lahrer Bürger, die das Vorhaben der Deutschen Bauwert, mehrere Ein-und Mehrfamilienhäuser auf dem Altenberg zu bauen, nicht gutheißen können, auf, die Möglichkeit des Einspruchs während der Offenlegung zu nutzen. Außerdem wollen die Anhänger der BI, die sich in Kleingruppen um die Themen Verkehr, Zerstörung eines geschichtsträchtigen Areals sowie Rentabilität für den Investor kümmern, samstags in der Marktstraße mit einem Infostand auf ihr Anliegen aufmerksam machen und ein Bürgerbegehren auf die Beine stellen, für das sie allerdings 2500 Unterschriften brauchen.

Außerdem, dazu riefen die Sprecher ebenfalls auf, sollte jeder die Gelegenheiten nutzen, mit Gemeinderäten zu sprechen und diese von ihren Argumenten zu überzeugen. Darüber hinaus soll der Gemeinderat, der der Änderung des Bebauungsplans bereits zugestimmt hat, zu einer gemeinsamen Begehung des Areals eingeladen werden. Vonseiten der Bürgerinitiative soll diese von möglichst vielen Teilnehmern der BI begleitet werden, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen.