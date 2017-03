Lahr Altenberg-Bürgerentscheid scheitert

Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller verkündete kurz und knapp den offiziellen Ausgang der Abstimmung. Der Bürgerentscheid sei wegen des verpassten Quorums für den Gemeinderat nicht bindend. OB Müller erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Abstimmung nach seiner Einschätzung "nur ein sehr lokales Thema" gewesen sei. Das zeige die Wahlbeteiligung von insgesamt nur 20 Prozent. Die Verwaltung werde weiter Stadtentwicklung betreiben – und zwar "im Interesse der Lahrer insgesamt".

Uwe Birk von der Deutschen Bauwert war "sehr erfreut" über den Ausgang der Abstimmung. Er verfolgte die Auszählung nicht vor Ort, sondern mit seinem Team in Baden-Baden.

Auch Baubürgermeister Tilman Petters zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Ich hoffe, dass jetzt wieder Sachlichkeit in die Diskussion einkehrt", sagte er. Der Baubürgermeister wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung schon seit eineinhalb Jahren das Thema Bebauung am Altenberg bearbeite. "Die Themen Verkehr und Baudichte haben schon bisher eine Rolle gespielt. Auch im weiteren Bebauungsplanverfahren wird das so sein", so Petters. Die Firma Bauwert als Investor müsse nunmehr eine detaillierte Planung für die Gebäude auf dem Altenberg vorlegen, sagte er zum neuesten Entwurf der Firma Bauwert, die deren Geschäftsführer Uwe Birk bei der Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt hatte.

Dass nunmehr die Bebauung auf dem Areal Reichwaisenhaus vom Grundsatz her beschlossene Sache ist, aber im Detail durchaus noch Änderungen möglich sind, darauf wies SPD-Stadtrat Walter Caroli im Gespräch mit unserer Zeitung hin.

Info: So geht's weiter

Weil bei dem Bürgerentscheid mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen abgegeben wurden, aber das Abstimmungsquorum nicht erreicht wurde, ist jetzt wieder der Lahrer Gemeinderat gefragt: Er muss darüber entscheiden, ob der Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans Altenberg aufgehoben oder das Bebauungsplanverfahren fortgeführt wird. Eine Entscheidung für die Fortsetzung gilt jedoch als Formsache. Bei der Gemeinderatsitzung im Juli gab es 24 Stimmen für die Bebauungsplanänderung, acht Stadträte waren dagegen.