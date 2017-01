Kreis Rottweil Weißer Ring hilft in 53 Fällen

Die meisten Betreuungsfälle betrafen Sexualstraftaten einschließlich sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen mit 19 Fällen (2015: Zwölf Fälle) sowie Körperverletzung/Überfall mit 16 Fällen (2015: 14). Stalking und Mobbing, Einbruch und Raub gehörten zu den weiteren Delikten, in deren Folge der Weiße Ring den Geschädigten zur Seite stand.

Der Weiße Ring hilft den Opfern von Kriminalität auf vielfältigste Weise. Außenstellenleiter Gerd Schneckenburger dazu: "Am Wichtigsten ist es in unserer Arbeit, den Opfern zuzuhören, ihnen menschlichen Beistand zu geben und die richtigen Wege aufzuzeigen, um das Geschehene verarbeiten zu können und die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Opfer müssen wieder die Tür zu ihrem normalen Leben finden. Insofern geht es vor allem um immateriellen Beistand."

Sofern nicht schon erfolgt, wird in der Regel eine Anzeige bei der Polizei empfohlen, diese ist allerdings keine Voraussetzung für die Hilfeleistung durch den Weißen Ring. Etwa in einem Drittel der Fälle war auch eine finanzielle Unterstützung notwendig, zum Beispiel durch Erstberatungsschecks für anwaltliche und psychotraumatologische Beratung, aber auch in Form von Soforthilfen in Notlagen.