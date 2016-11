Kreis Rottweil Was tun, wenn im Alltag Hilfe nötig wird?

Davon zu unterscheiden sei die sogenannte Grundpflege, erläutert Benner weiter. Dabei gehe es im Wesentlichen um die Allltagsbewältigung der Senioren. Anziehen, Frühstück, Medikamente, ein bisschen Gesellschaft und Ansprache. Die Zahl der Senioren, die diese Art Unterstützung benötigten, sei in den vergangenen Jahren stark angewachsen, weiß Benner. Auch beginnende Demenz machten oft ein gewisses Maß an Hilfe notwendig. Den Senioren werde damit ermöglicht, in den vertrauten vier Wänden, im Kreis der gewohnten Nachbarn und in ihrer Lebenswelt zu bleiben.

Der Vater hat also schließlich zugestimmt, ehrlich zu sich selbst hat er eingesehen, dass Hilfe notwendig ist. Aber an wen soll sich der Sohn wenden?

Der Weg ist denkbar einfach. Ansprechpartner können entweder direkt die Krankenkassen sein oder der Pflegestützpunkt beim Landkreis. Benner rät, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor die Hilfe wirklich akut wird.

In der Regel organisiert die Krankenkasse aufgrund der Nachfrage einen Hausbesuch einer Fachkraft des Medizinischen Dienstes (MDK) bei dem Patienten. Diese schaut sich den konkreten Fall an, überprüft die Pflegestufe, beurteilt, was an Hilfe notwendig ist, was möglich wäre und welche Leistungen Kranken- und Pflegekassen übernehmen. Dazu existiert eine Gebührenordnung, die für alle Pflegedienste verbindlich ist.

Der finanzielle Beitrag der Kassen decke das Notwendige ab, so Benner. Da die Kassen verantwortungsvoll mit den Beiträgen ihrer Mitglieder umgehen müssen, sei das System nicht als "Vollkasko-Versicherung" ausgelegt, betont Benner. Zusätzliches müsse dann aus dem eigenen Geldbeutel beigesteuert werden.

Der Pflegedienst, der beauftragt werde, schaue sich den Fall, ebenfalls im Rahmen eines Hausbesuchs, gewissenhaft an und erstelle, bevor er überhaupt beginnt, einen Kostenvoranschlag, damit die Angehörigen wissen, woran sie sind, und ob sie selbst etwas beisteuern wollen oder müssen. Auch der Patient werde eingebunden. Benner: "Wir wollen mit dem Patienten reden und nicht über ihn. Der Patientenwunsch ist das Maß aller Dinge."

Schließlich werden Leistungen und Kosten festgelegt und, äußerst wichtig, der Zeitpunkt des Beginns der Pflegeleistung. Auch die "Chemie" zwischen Patient und Pflegekraft sei nicht unwichtig. Übrigens wird es ab Anfang kommenden Jahres statt dreier Pflegestufen fünf Pflegegrade geben. Hier würden die besonderen Bedürfnisse von Demenzpatienten stärker berücksichtigt, erläutert Benner.

Auch formale Dinge werden besprochen. Wie kommt die Pflegekraft ins Haus? Welche Gewohnheiten hat der Patient? Wann ist er an der Reihe? Denn Insulin-Patienten sind die ersten des Tages. Auch diejenigen, die die folgenden Stunden in der Tagespflege verbringen, sind bald dran. Verbandswechsel sind dagegen erst später nötig. Wichtig für den Patienten sei Stetigkeit und Verlässlichkeit, die den Tag strukturierten, betont die Geschäftsführerin.

Von der Pflegequalität sind bestimmte Kriterien festgelegt, die alle Pflegedienste erfüllen müssen. Indes, inzwischen gibt bei einigen Pflegediensten sogar Wartelisten. Allenthalben herrscht Fachkräftemangel. Ein schwerwiegendes Problem, das so ohne weiteres nicht zu beheben ist.

Der Tag beginnt für die Pflegekräfte um 7 Uhr früh und endet gegen Mittag. Die meisten ihrer Mitarbeiterinnen seien Teilzeitbeschäftigte, die wieder zu Hause seien, wenn die Kinder aus der Schule kommen, sagt Benner auf Nachfrage. Für den Senior war es die richtige Entscheidung. Selbst an die junge Dame hat er sich gewöhnt, die er inzwischen so nah an sich heranlässt, wie er es früher notgedrungen nur seiner Schwiegertochter erlaubte.