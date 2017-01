Kreis Rottweil Vögel haben es im Winter nicht leicht

"Unser Winter fängt eigentlich erst richtig im Januar an. Zu dieser Zeit sind die meisten Zugvögel schon weg", weiß Joachim Gommel. Er ist beim Landratsamt für Naturschutzangelegenheiten zuständig. Einige Zugvögel – die Langstreckenzieher­ – finden im Winter nur südlich der Sahara Nahrung.

Sie machen sich bereits im Herbst auf den Weg. Dazu zählen beispielsweise der Gartenrotschwanz und der Mauersegler. Mittelstreckenzieher wie der Hausrotschwanz hingegen reicht eine Überwinterung am Mittelmeer in Frankreich, Italien oder Spanien. Die milden Winter haben laut Gommel kaum Auswirkung auf die Zugvögel. Innere Faktoren sowie Orientierungspunkte wie Helligkeitsveränderungen wecken bei ihnen im Herbst die Zugunruhe.

Obwohl viele heimische Vogelarten im Süden überwintern, gibt es im Winter gefiederte Geschöpfe, die man in der Region im Sommer gar nicht sieht, erklärt Gommel. Denn: Das Klima, vor dem heimische Vögel im Winter flüchten, gelte für in Skandinavien beheimatete Mittelstreckenzieher als warm. So kann man in der kalten Jahreszeit beispielsweise Gänsesäger, den Raufußbussard und den Raubwürger beobachten, den es als Brutvögel in unserer Region mittlerweile nicht mehr gibt.