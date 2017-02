Kreis Rottweil Unterschriftenaktion gegen AfD-Parteitag

Bei einem Treffen verschiedener Organisationen und Einzelpersonen am Montag im evangelischen Gemeindehaus in Sulz wurde diese Aktion initiiert, und zwar anlässlich des Landesparteiteitags am 4./5. März in der Sulzer Stadthalle. Es ist mittlerweile dort deren dritte große Polit-Veranstaltung in der Stadt.

SPD-Stadtrat Klaus Schätzle hatte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bedauert, dass die Verwaltung die Stadthalle an die AfD vermietet, anstatt klar zu machen, dass diese Partei in Sulz nicht willkommen sei.

Vom Parteitag wusste er bereits seit Dezember. Er hat überlegt, was dagegen getan werden könnte. Kundgebungen auf dem Sulzer Marktplatz gegen die bisherigen AfD-Veranstaltungen hat es bereits gegeben. Das ist jetzt nicht mehr geplant: "Es reicht nicht, etwas zu wiederholen", sagte Schätzle gestern bei einem Pressegespräch mit Dekan Ulrich Vallon, Mitinitiator der "Sulzer Erklärung". Diese soll heute Abend auf die Homepage der Arbeitskreises "Flucht und Asyl" gestellt werden. Dort könne sie auch unterschrieben werden, um damit den Unmut auszudrücken, dass die AfD erneut Sulz zu ihrem Treffpunkt gewählt habe.