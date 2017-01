Kreis Rottweil Staatliches Seminar findet neue Räume

Nun heißt die neue Adresse: Neckartal 52. "Wir haben eine Traumlösung gefunden", freut sich Seminarleiter Klaus Jerger. Zur Gebäudeübernahme versammelten sich am Montag neben Jerger der Bereichsleiter Ralf Rückert, Vertreter des Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz, sowie Christa Roth und Alex Österle von der trend factory, dem Eigentümer des Gebäudes.

Während der Besichtigung der Räumlichkeiten wurden eventuelle Mängel festgehalten, technische Fragen beantwortet und die Nutzung der Räume erläutert. Die Stimmung war locker und die Freude über die großen, hellen Räume groß. Denn es war kein einfacher Weg, bis das Gebäude mit rund 500 Quadratmetern und neun Ausbildungsräumen gefunden war.

Die bisherigen Räume in der Marxstraße 15 können nicht mehr genutzt werden, zumindest solange nicht bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Diese sollen bis voraussichtlich 2020 beendet sein. Auch die Räume am zweiten Standort in der Kameralamtsgasse reichen nicht aus, um die rund 180 neuen Lehreranwärter unterzubringen.