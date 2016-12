Kreis Rottweil Spätbus-Angebot wird bislang kaum genutzt

Und wie ist im Moment die Resonanz auf die neue Spätverbindung (Schramberg ab 22.40 Uhr; Oberndorf an 23.35 Uhr; ab 23.45 Uhr; Schramberg an 0.35 Uhr)? Ein Fahrgast nutze das Angebot, sagte am Montag die scheidende Dezernentin Monika Mayr auf Nachfrage eines Kreisrats in der Jahresabschlusssitzung.

Eine solche erste Erkenntnis ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Kritikern. Da wird auch schnell wieder die Frage aufgeworfen, wie weitreichend ein ÖPNV-Angebot sein kann. Die Bewährungsprobe für die neue Linie läuft erst einmal noch einige Monate. Im April soll hierzu ebenfalls genau analysiert werden.

Entgegen der sich finanziell immer angespannter zeigenden "Bustendenz" ist der Ringzug für den Landkreis ein Erfolgsmodell. Zwar gibt es dort auch ein Betriebskostendefizit, das aber von den Zuschusseinnahmen übertroffen wird. So will sich der Landkreis für 2017 erneut ein Plus gutschreiben lassen. Dieses Mal in Höhe von 69.000 Euro.