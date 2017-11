Kreis RW/Schwarzwald-Baar Polizei nimmt räuberische Drogenhändler fest

Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Dienstag hat die Kriminalpolizei Rottweil, unterstützt von weiteren Einsatzkräften und Spezialeinheiten, in Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Dunningen drei dringend tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, organisiert mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt und einen Raubüberfall begangen zu haben.