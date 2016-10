Kreis Rottweil Schuldgefühle sitzen nach Abtreibung tief

Voraussetzung für einen Schwangerschaftsabbruch ist ein Beratungsgespräch. Heute allerdings weiß Jana Müller, dass ihr der Besuch der Beratungsstelle nicht geholfen hat. Die psychischen Folgen des Abbruchs für die Mutter seien dabei kaum Thema gewesen. Auch in den Vorgesprächen mit den beiden Ärzten – die zwei angesetzten Termine hatte sie bei unterschiedlichen Medizinern – waren die Gefühle der Mutter kein Thema. "Kein Arzt hat gefragt, ob ich das eigentlich will."

Viel mehr hätte ihr geholfen, wenn sie sich mit anderen Betroffenen hätte austauschen können, sagt Müller. Ihr Glaube, ihre Familie und Freunde haben ihr in der schweren Zeit nach dem Schwangerschaftsabbruch geholfen. Übers Internet hat sie inzwischen Kontakt zu anderen Betroffenen. Sie hat festgestellt, dass diese oftmals niemanden zum Reden haben. "Es ist ein Tabuthema." Das ist mit ein Grund, warum die junge Frau eine Selbsthilfegruppe gründen möchte.

"Urteile nie über Menschen, die sich in einer Lage befinden, in der du noch nie handeln musstest", hat Jana Müller ihr Infoblatt zu der neuen, anonymen Gruppe überschrieben. Betroffene Frauen und Männer können sich per E-Mail bei ihr melden. Auch solche, die noch vor der schweren Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung stehen.

Weitere Informationen per E-Mail:

DasLebenDanach @yahoo.com