Kreis Rottweil Polizeireform: "Alles ist noch offen"

Das sagt der Justizminister und CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen Guido Wolf gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Die Frage, ob der Standort eines künftigen Präsidiums in der Region Schwarzwald-Baar oder in Konstanz liegt, ist noch offen. Wir sind da in einem zweistufigen Verfahren, in dem ich davon ausgehe, dass man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten geht", so Wolf.

Zunächst gehe es darum, dass man sich auf ein Modell hinsichtlich der Anzahl der Präsidien verständige. Erst dann könne es um konkrete Standorte gehen. "Es ist ja bekannt, dass beim bisherigen Standortvorschlag für Konstanz wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund stehen. Da werden wir in den Fraktionen die inzwischen ermittelten Kostenvergleiche umfassend anschauen und uns kritisch mit ihnen auseinandersetzen", so der Minister.

Er sagt, er plädiere dafür, dass man in diese umfassende Prüfung auch die geografische Lage eines Standorts mit einbeziehe. "Eine zentrale Lage bringt weniger Fahrtaufwand mit sich – auch das sollte in eine Wirtschaftlichkeitserwägung einfließen", fordert Wolf.