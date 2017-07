Kreis Rottweil Polizei führt verstärkt Kontrollen durch

Deshalb gibt es in diesem Jahr im Kreisgebiet statt der früher 220 nun 240 mobile Messtage für Geschwindigkeitsüberwachungen. Die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (im Jahr 2016 fanden Kontrollen im Kreisgebiet mit drei Kameras an insgesamt 1023 Tagen statt) hilft Gefahrenschwerpunkte beispielsweise in Ortsdurchfahrten entschärfen. Die mobile Überwachung wirkt erfolgreich auf eine Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer auf besonders belasteten Strecken in der Fläche, sagte jetzt Polizeihauptkommissar Christoph Steilner vom Polizeipräsidium Tuttlingen vor Kreisräten.

Mehr Tempo-Sünder bei mobilen Messungen

Einmal im Jahr wird anhand der Verkehrsunfallstatistik des Vorjahres vor Kreisräten die Sachlage eruiert und auf die Veränderung von Stellschrauben verwiesen bei der Mission, die Zahl der Unfälle, und insbesondere die Zahl der Unfallopfer, möglichst klein zu halten. 2016 waren an den 220 Messtagen im Kreisgebiet bei 239 787 gemessenen Fahrzeugen 12 940 Fahrer (5,4 Prozent) mit einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konfrontiert worden. In 95,57 Prozent der Fälle lag das "Zuviel" bei höchstens 20 Stundenkilometern. Etwa sechs Fahrer lagen in einem "Zu-Schnell-Korridor" von 51 bis 60 Stundenkilometern.