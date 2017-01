Kreis Rottweil Norovirus legt ganze Familien flach

Ob Kollegen, Familienmitglieder oder Freunde – fast jeder hört derzeit in seinem Umfeld von Leidgeplagten, die sich mit dem Norovirus herumschlagen. Oder ist es einfach nur eine heftige Magen-Darm-Infektion? Aufschluss kann letztlich nur ein Laborbefund bringen – und das ist bei der Frage, wie sich die Situation im Landkreis denn tatsächlich entwickelt, das Problem. "Oft fehlt die ausreichende Diagnostik", erklärt Petra Sostak, Ärztin und Leiterin des Bereichs Infektionsschutz am Gesundheitsamt Rottweil. Bei Magen-Darm-Erkrankungen erfolge häufig gar keine Laboruntersuchung – außer es handelt sich um einen Betroffenen in einem Altenheim, einem Krankenhaus oder um eine Person, die im Lebensmittelbereich arbeitet. Nur ein gesicherter Befund muss dann von Laboren und Ärzten beim Gesundheitsamt gemeldet werden und geht in die Statistik ein. "Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist", betont Sostak.

Die nackten Zahlen jedenfalls weisen einen Anstieg der gemeldeten Fälle auf: 2015 waren es 271 Norovirus-Fälle im Landkreis Rottweil, 2016 waren es 306. Im neuen Jahr wurden dem Gesundheitsamt bislang 17 Fälle gemeldet.

Während es im häuslichen Bereich relativ einfach sei, zuhause zu bleiben und weitere Ansteckungen zu vermeiden, gebe es in Einrichtungen wie Schulen oder Altenheimen immer wieder größere "Ausbruchsgeschehen" mit teilweise bis zu 100 Betroffenen, so Sostak. Oft werde aber auch hier nach dem Ausbruch gar nicht mehr jeder Erkrankte explizit untersucht – zum Bedauern des Gesundheitsamts. "Je mehr Diagnostik gemacht wird, umso mehr wissen wir, was los ist." Schließlich wolle man den Übertragungswegen auf die Spur kommen und die Infektionskette unterbrechen. So könne das Norovirus beispielsweise auch über verunreinigte Lebensmittel übertragen werden.